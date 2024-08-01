（台中）學前疫苗接種 2363童未完成

衛生局強調儘早接種疫苗，幼童提早產生保護力。（市府提供）

2024/08/01 05:30

近日百日咳感染增加 議員籲催打 衛生所接種送小禮

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市今年小一新生約二萬六千人，但衛生局統計，還有二三六三人未全數完成疫苗接種，以「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗第二劑」及「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」二劑最多人未完成，面對近日百日咳感染數有增加情況，多名議員認為衛生局應加強宣傳提高接種數。

請繼續往下閱讀...

2.6萬小一新生 近1成接種不齊全

對此，衛生局表示，衛生所會定期檢視轄內幼兒疫苗接種情形，針對逾期未接種幼兒，透過電話、簡訊、寄發通知或家訪等多元通知管道，即日起設籍中市幼兒至衛生所完成入學前疫苗接種，即贈小禮物一份，送完為止。

中市議會警消環衛委員會召集人李天生及議員沈佑蓮表示，面對百日咳案例增加，台灣為一日生活圈，難免引發恐慌，衛生局應該了解家長未帶小朋友施打原因，也應加強向家長宣傳學齡前小朋友應施打的疫苗。

多數2種疫苗沒施打 包括百日咳

台灣日前新增一起百日咳案例，感染者為十多歲青少年，從未打百日咳相關疫苗，而依據中央規定，幼童入學前疫苗須完成B型肝炎疫苗三劑、十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗三劑、五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化麻痺混合疫苗）四劑、卡介苗一劑、水痘疫苗一劑、MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）二劑、A肝疫苗二劑、日本腦炎疫苗二劑、四合一（白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化麻痺混合疫苗）一劑。

衛生局統計至七月二十九日止，還有二千多小一新生未全數完成疫苗接種，衛生局強調，「接種疫苗是預防傳染病最有效的方式。」

沒打疫苗 可能與當時幼童健康有關

至於為何不施打？衛生局表示，疫苗接種意願可能會受幼童當時身體健康狀況、居住地方（國外）及家長時間安排等因素影響，呼籲家長檢視小一新鮮人預防接種黃卡，預約接種時間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法