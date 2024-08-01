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後龍第二市場 異地興建動土

2024/08/01 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮第二市場啟用至今近一甲子，建物老舊經鑑定為危險建築，鎮公所爭取獲經濟部、台電補助，加上自籌共計二．三億元，異地在後龍六號公園旁興建新市場，昨天動工，預計約三年完工。

後龍鎮第二市場建於一九六六年，啟用至今五十八年，歷經歲月消磨，結構老舊、鋼筋鏽蝕嚴重，還有滲漏水等問題。雖曾於一九八六年整修過一次，但仍有安全疑慮，二○二○年經鑑定為危險建築，加上消防通道狹窄，有公共安全疑慮，公所評估後異地在後龍六號公園旁興建新市場，昨天動工。

後龍鎮長謝清輝表示，新市場將為地上兩層建物，一樓為市場規劃八十個攤位、廿個鋪位，並於二樓戶外露台規劃卅輛汽車車位及一百五十三輛機車車位，方便民眾採購停車。且後龍鎮第二市場新設地點旁，也是後龍夜市區帶，兩者相輔相成下可帶來更多商機及遊客。

新建市場保留原有基地的喬木，建物周邊也種植諸多植栽來綠化環境，並將使用隔熱玻璃、隔熱屋頂、節能燈具與衛生設備及雨水回收設施等綠色技術。

公所並考量現行市場攤商生計，因此採取先建後拆，待新市場完工啟用後，再將攤商遷入，也歡迎新的攤商進駐。

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