屏市大量文資修復 今年全數完工

大武營區傘具修護工廠內部空間，預計由健身中心進駐。（屏東縣文化處提供）

2024/08/01 05:30

大武營區13棟歷史建築 勝利星村的通海區、空翔區將陸續招商

記者羅欣貞／專題報導

曾經是傘兵搖籃的屏東市大武營區，配合屏東榮總啟用，神祕面紗揭開，由屏東縣政府自二○二二年起分區修復，經過一年多努力，十餘棟歷史建築可望在十月完工，加上勝利星村的通海區、空翔區將陸續完工，屏東市大量文化資產修復今年將全數完成，寫下歷史建築保存新紀元。

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大武營園區 結合健康、軍事文創

大武營區前身為一九三七年編成的「日本陸軍高射砲第八連隊」所在地，護衛日治時期的屏東飛行場，戰後由國軍接收，成為傘兵訓練基地，配合都市變更與屏東榮民總醫院設立，傘訓中心三年前遷移，大武營區內十三棟營舍被列為歷史建築保留，由屏東縣政府打造為「大武營歷史建築園區」，佔地七公頃，前年起分四區修復，總經費五．四億元。

縣府文化處長吳明榮表示，最早完工的第一期傘具修護工廠、烘傘房修復工程，已完成招商，將由健身房業者進駐，除服務一般民眾，也是許多專業體育選手、國手訓練場地，盼趕在今年十月全民運動會前開放。

文化處說，第二至第四期修復工程，包括特戰營兵舍、醫務室、隊史館、戰備大樓、二級廠辦公室、救災整備庫房及營部辦公室等建物，均已進入收尾階段，下個月起將陸續啟動招商。

勝利星村遊客多 年創6億產值

屏東市是屏東縣有形文化資產修復保存重鎮，除了將菸葉廠成功活化的屏菸1936文化基地，還有「勝利星村創意生活園區」由近七十棟日遺眷舍歷史建築打造而成，進駐店家已達一百個品牌，涵蓋食衣住行育樂，假日人潮不斷，春節連假更破百萬人次，全年創造六億元產值。

「勝利星村的定位是將屏東在地產業文創化，大武營區則是結合健康產業、軍事文創，化身屏市新興藝文休閒特區」，吳明榮表示，大武營區見證台灣軍事發展歷程，蘊含獨特的文化歷史，與鄰近屏東榮總相互呼應，深具發展潛力，未來園區將有特色餐飲空間、軍事主題展示及體驗、銀髮日照、健身中心等，希望繼勝利星村及屏菸1936文化基地後，再造活化新典範。

屏東大武營歷史建築園區即將修復完成。（記者羅欣貞攝）

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