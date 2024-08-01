三芝埔坪活動中心外牆剝落 待修繕

新北市三芝區埔坪民生市民活動中心疑似因○四○三花蓮大地震影響，建物外牆出現剝落情況。（記者羅國嘉攝）

2024/08/01 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭、吳正庭／綜合報導〕新北市三芝區埔坪民生市民活動中心疑似受○四○三花蓮地震影響，建物外牆二樓及三樓大理石剝落，引發安全疑慮，市議員鄭宇恩說，樓下有幼兒、長者出入頻繁，要求市府積極修繕，除了短期處置，長期也要改善漏水及建物立面整修等問題。

三芝區長賴小萍表示，市民活動中心的大理石磚面六月發現剝落，區公所立即將危險區域圍起，七月中旬提報市府，希望使用災損基金復原，由於涉及衛生局、教育局等多個單位，計畫將在前置階段完成後報市府審議，進行全面修繕。

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樹林西園活動中心 重建開工

樹林區西園市民活動中心重新開工，立委蘇巧慧表示，為配合三鶯二橋興建工程，原有西園活動中心拆除，經前新北市議員陳世榮與西園里長陳振彥多年爭取，並協調國有財產署、農田水利署，成功在新基地重建活動中心，她將督促工程進度，為市民打造優質的休憩環境。

金寧榜林村社區中心啟用

另外，金門縣金寧鄉榜林村昨天舉行社區活動中心啟用典禮，為一棟地上一層鋼筋混凝土建築物，面積約三六五平方公尺，總工程經費二千三百多萬元，提供老幼共托、樂齡學習與社區關懷服務。縣長陳福海表示，希望集合各界資源，讓活動中心發揮最大功能。

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