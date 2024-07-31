邊境攔截輻射食品 兩年內查獲第3批

一批自立陶宛進口的「黃蘑菇」被檢出輻射物質「銫-137 」超標。（食藥署提供）

2024/07/31 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署昨公布最新邊境查驗結果，一批自立陶宛進口的「黃蘑菇」被檢出輻射物質「銫﹣一三七 」超標，兩公斤不合格產品已在邊境退運或銷毀，食藥署統計，去年也有兩批自法國進口的「冷凍黃蘑菇」檢出輻射超標問題，將持續針對法國、立陶宛進口的黃蘑菇採取最嚴格的監視查驗措施。

二○二三年元旦至今年七月廿二日止，邊境共攔截到三批輻射超標食品，包括上述立陶宛黃蘑菇，另兩批為自法國進口的冷凍黃蘑菇，被檢出「銫﹣一三七」每公斤一二四．一至一八四貝克。

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食藥署副署長林金富說明，根據「食品中原子塵或放射能污染容許量標準」銫﹣一三四與銫﹣一三七的總和限量為每公斤一百貝克；這批由聯馥食品公司進口的立陶宛「黃蘑菇」，被檢出銫﹣一三七每公斤一四○．一貝克，推估是種植蘑菇的椴木、太空包遭原子塵污染。

最新邊境查驗結果共有十四項違規，以「農藥殘留」違規最多，包括美國的沙朗牛肉用調味料、義大利麵醬，日本的鮮櫻桃、蜜柑二批，中國花椒、韓國紫蘇籽粉、越南出口辣椒粉；另有防腐劑違規包括中國「西印度櫻桃萃取物」、菲律賓「塗抹起司」、韓國「涼拌青海菜」，及甜味劑違規的韓國「涼拌小黃瓜絲」。值得注意的是，美國進口調味醬料近半年已累積十批不合格，食藥署函請美國說明原因，九月五日前提出改善或預防措施。

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