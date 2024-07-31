高鐵延伸屏東 進不進高雄市區意見兩極

高鐵延伸屏東可能改進高雄市區，路線與地下化的台鐵一致，圖為正進行二期工程的台鐵高雄車站。（記者王榮祥攝）

2024/07/31 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高鐵延伸屏東可能改道進高雄市區，高雄市政府表示，需各方溝通及審慎評估，地方民代多樂觀看待高鐵進市區的效益，卻也憂心被鐵路地下化影響逾十年的兩旁居民，恐難受得了再次施工。

高雄鐵路地下化北起新左營站南側、南至鳳山區大智陸橋前，總長度約十五公里，總經費九九八億元；二○○九年六月動工，二○一八年十月通車，目前進行第二階段高雄車站主體工程，至今年六月進度八十八％，預計二○二五年完工。

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高鐵延伸屏東進入高雄市區方案，與鐵路地下化路線幾乎相同，一旦啟動此方案，工程進行時，勢必再次衝擊沿線周邊商圈與住家。

對此，高雄市長陳其邁七月初曾表示，每個方案都有不同的優缺點，應考量整體工程技術、都市發展及沿線居民權益，從不同因素審慎評估。

黃紹庭：可平衡南北發展

長期主張高鐵應進入高雄市區的國民黨市議員黃紹庭昨表示「皇天不負苦心人」，他始終認為高鐵進市區，才能平衡高雄南北發展，至於技術面的部分，就讓專家去處理。

張博洋：謹慎評估工程衝擊

三民區的台灣基進黨市議員張博洋指出，樂見高鐵帶動市區經濟與交通活絡，但沿線工程對市民的衝擊，需謹慎評估且對市民完整說明。

三民區的國民黨市議員黃香菽說，高雄車站周邊商圈因鐵路地下化施工太久而沒落，居民恐無法承受再次施工，但若能盡量降低衝擊，個人贊成進入市區並設站。

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