高鐵東延 學者：須克服南迴地形／路廊有限、橋樑落差大 還要考量極端氣候影響安全

交通部長李孟諺昨拋出「高鐵屏東延伸台東」構想，學者提醒橋樑落差大，且要克服鑿隧道的困難，才可能在南迴公路或鐵路路段找到新路廊。（擷自台東縣政府）

2024/07/31 05:30

〔記者吳亮儀、陳嘉怡、劉人瑋／綜合報導〕交通部長李孟諺昨拋出「高鐵屏東延伸台東」構想，掀起熱議。學者認為一定要做好效益評估，不約而同提到環境影響，因為最可能的路廊接近南迴公路，要考量未來極端氣候是否有安全隱憂、更多開發是否傷害生態或水土保持。

針對高鐵東延，台東縣議員簡維國表示，快速交通是終極目標，高鐵或高速公路都樂見其成，只要經費夠、中央評估可行，台東人全都要。

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消基會董事暨交通委員會召集人李克聰指出，交通部一定會請專業顧問公司評估，但提醒要比較做高鐵和不做高鐵的替代方案；行政院曾提出環島快鐵系統，把東部鐵道建設以快鐵形式來做，有降低環境衝擊、財務負擔大減等好處。

李克聰說，高鐵東延的路廊有限、橋樑落差大，且要克服鑿隧道的困難，才可能在南迴公路或鐵路路段找到新的路廊，而「除了工程、財務和地形上的困難，還要考量極端氣候影響」。

專家：軌道建設影響環境很大

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，高鐵延伸屏東方案都未定案，講東延台東實在太早了，他可理解今年地震和颱風對地方居民帶來的震撼和對外交通的期待很大，但評估高鐵新的路廊時，要考慮沿線環境因素，「畢竟南迴也是中央山脈尾端了，不管用什麼工法做高鐵軌道都會額外對環境影響很大」。

運輸學會理事長邱裕鈞認為，軌道建設是百年計畫，在○四○三花蓮地震、凱米颱風後，環境影響和安全考量勢必成為評估重點，「評估沒出來前，外界也不要有太多期待」。

地球公民基金會副執行長黃靖庭認為，高鐵東延軌道選擇路線非常有限，例如太麻里鄰近山壁和海邊，可能要打通山脈，且高鐵延伸屏東和宜蘭尚未完成，至少先等延伸到屏東，再評估到台東可行性，屆時討論當地需求及財務評估，才有實際價值。

環團建議先做好台鐵雙軌電氣化

黃靖庭也提醒，交通便利會快速把人帶來帶走，對台東發展可能是雙面刃，加速青壯人口外推。此外，也須考量水電及觀光設施等基礎建設，能否承載高鐵帶來的大量觀光人流，除了交通面外，社會、經濟面影響要一併評估。他指出，若要協助台東聯外交通，目前東部部分地區鐵路僅單線沒有雙軌，應先做好台鐵雙軌電氣化。

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