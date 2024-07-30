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綠委爭台中農損全品項 列現金救助

凱米颱風帶來的強風大雨，造成太平區香蕉樹倒一片。（記者陳建志攝）

凱米颱風帶來的強風大雨，造成太平區香蕉樹倒一片。（記者陳建志攝）

2024/07/30 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕凱米颱風帶來強風大雨，造成台中屯區、北屯的香蕉、竹筍、椪柑等作物傾倒、浮根，災損達七、八成，民進黨立委何欣純昨天到場勘災，因台中香蕉、竹筍都還未列入現金救助項目，農民抱怨連連，何欣純將向中央爭取全品項從寬認定，只要農損達廿％以上，都要列入現金救助。

何欣純昨天在市議員張玉嬿陪同下，前往太平、北屯勘查竹筍、香蕉、椪柑受損情形，筍農抱怨這次風災將竹筍吹得東倒西歪，嚴重影響收成，初估太平區竹筍受損超過八成，因不像一般蔬菜復原生產速度快，要求農糧署納入現金救助品項範圍。

何欣純強調，霧峰、太平、北屯等區域有很多種香蕉、竹筍的農民，這次颱風帶來強勁風雨，農產受損面積超過七、八成，讓他們憂心忡忡，昨天跟農糧署、農改場及地方公所一同會勘，為農民爭取災損現金救助，盼中央能夠擴大到全品項認列，全力支持農民需要，建議只要超過廿％受損範圍就補助，並加速作業、從寬、簡化申請流程。

市府農業局表示，除廿六日公告胡麻、芋、梨及西瓜等八品項外，昨天又公告台中市為辦理柿（甜柿除外）、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡列入天然災害現金救助及低利貸款地區，自即日起至八月七日止攜帶相關證件向土地所在地區公所提出申請，逾期不受理。

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