橋基嚴重掏空 屏東過溝橋將重建

過溝橋在水退後又發現橋梁嚴重掏空，裂縫更多，將繼續封閉 。 （記者陳彥廷攝）

2024/07/29 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風造成屏東地區多處道路及橋梁受損，縣長周春米昨天勘災後，認為往返屏東市、麟洛、竹田間重要橋梁「過溝橋」，因橋基嚴重掏空，決定封橋進行重建，工程期間將搭建便橋提供民眾通行。

過溝橋是連通屏東市、麟洛及竹田等三鄉市重要橋梁，因通行近半世紀，結構老舊，此次颱風期間實施預警性封閉，洪水退去後發現橋基嚴重被掏空，裂縫更多，決定封閉禁止通行；工務處代理處長林洋助表示，過溝橋將進行改建，橋寬從七公尺拓寬為十二公尺，經費初估為八千三百萬元。

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霧台霧大二號橋災損嚴重 爭取經費重建

縣長周春米提醒民眾暫時繞道行駛，將興建便橋供民眾通行，工期需一年。縣管橋梁經評估後亟需重建者，還有霧台霧大二號橋，屏東災損嚴重，已向中央額外爭取經費。屏東於前瞻建設每年約有十五億元治水預算，將逐年改善包括大仁科大、恆春工商等易淹水地區，凱米颱風過後有關校園修復、災損現金救助等事宜，縣府已啟動相關作業，盡快協助民眾恢復正常生活。

東琉線復航 民眾採買物資回鄉補給

此外，受凱米颱風影響停航四天的琉球鄉，交通船昨天才復航，東琉線碼頭湧進大批搭船民眾，許多鄉民急著返回家園查看家中情況。停航期間，因物資無法運補，島上所有超商微波食品、麵包是全被搶購一空，不少民眾帶著本島採買的物資，尤其是青菜，為島上親友補給。

琉球民宿業者認為島上目前景觀狀態不佳，海邊充斥漂流垃圾，建議遊客延期登島，並希望相關部門加快復原琉球景觀的腳步，業者也忙著整理家園，把握暑假旺季盡早恢復正常營業，迎接遊客。

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