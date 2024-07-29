今明有雨 本週紫外線過量、危險

氣象署公布未來一週降雨趨勢。 （中央氣象署提供）

2024/07/29 05:30

〔記者蔡思培、廖家寧／台北報導〕凱米颱風為台灣帶來強烈風雨，現在台灣東南方又有低氣壓持續接近，預計今、明兩天接近台灣。中央氣象署預報員劉宇其表示，周遭大氣條件不適合發展，低氣壓形成颱風機率低，但仍會影響台灣天氣，今、明兩天幾乎全台有雨，週三才轉為多雲到晴天氣。

劉宇其表示，受低壓帶影響，今、明兩天迎風面的東半部、恆春半島整天斷斷續續降雨，且不排除局部性大雨，午後西半部也會有短暫陣雨或大雨，天氣時晴時雨。週三後，低壓逐漸遠離或消散，風場為偏南風或西南風，各地轉為多雲到晴天氣，但各地午後仍可能有雷陣雨，中部、南部迎風面則是清晨至上午就會有短暫陣雨或雷雨。

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溫度方面，今、明兩天各地高溫約在卅二至卅四度，週三後低壓離去、雲量減少，各地更將升高至卅三到卅五度，中南部、西半部、花東縱谷、台北等地區要留意卅六度以上局部高溫。本週台灣與外島地區紫外線指數都是紅色「過量級」與紫色「危險級」，民眾在外曝曬十五至廿分鐘就可能被曬傷，提醒外出要防曬，並多補充水分預防熱傷害。

此外，凱米颱風與其外圍環流挾雨彈狂炸南部，水利署最新統計指出，凱米為全台主要水庫挹注約廿．二億噸水，光是南部水庫就收下十億噸，是整體的近五成。而外界質疑高雄淹水嚴重顯示治水經費打水漂，經濟部對此表示，成效如何都可以被檢視，比較往年數據，凱米造成高雄淹水面積四九八公頃，比起莫拉克颱風的五四○○公頃，少了近五千公頃。

一週天氣預報

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