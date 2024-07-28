核電除役工作至少要25年／告別核電的路還很漫長…

核三廠一號機運轉執照昨天到期，依法除役，二號機組運轉執照也將在明年五月到期。（資料照）

2024/07/28 05:30

〔記者陳嘉怡、陳彥廷／綜合報導〕從屏鵝公路望去，可看見圓頂外觀彷彿兩個巨大飛彈頭，它是台灣最後一座運轉中核電廠——屏東核三廠，一號機在運轉四○年後，執照於昨日到期，正式進入除役階段，明年五月核三廠二號機停機後，也宣告台灣步入非核家園旅程。

核三機組陸續停 延役聲沒斷過

台大大氣科學系退休教授徐光蓉表示，核三廠屬壓水式反應爐，與核一核二「沸水式」機組不同，每週期退出的燃料棒較少，燃料池尚有空間，沒有像核一核二燃料池爆滿、用過核燃料無處可退的窘境，除役進程應較順利，但壓水式核電廠用過核燃料鈾濃度通常較高，核三如何安全取出用過的核燃料棒將是關鍵。

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運轉已40年、近斷層 都是隱憂

徐光蓉指出，因核三燃料池有空間，鼓吹核三廠延役的聲音從未停止，但有貯存空間不代表適合運轉，核電機組及零件都有使用年限，延役須花一大筆錢更換機組零件，耗費的時間成本，恐跟不上產業界用電成長需求；另，核三廠鄰近恆春斷層，斷層距離核島區僅一公里，早期蓋核電廠時未發現，如要延役都須評估，絕非只有修法這麼簡單。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀觀察，和核一核二相比，核三附近居民似較沈默，可能是常有親友在核電廠工作或承包台電相關工程，加上恆春是小型生活圈，人際網絡互動緊密，討論核電易被貼上擋人財路標籤，但每次舉辦核廢論壇，常有核三附近居民私下詢問核電風險及核廢料問題。

墾丁在地人直言，核三建廠時，數千名員工加上包商已形成大批「墾漂族」在恆春落地生根，不少人靠核三廠外包的工作養家，基於就業機會考量，出現部份支持核三延役的聲音。國民黨籍恆春鎮長尤史經即說，基於地方發展，盼核三廠延役，籲中央重視地方心聲。

高階核廢料選址 立法還沒著落

但核三廠「墾漂族」二代陳姓居民表示，日本三一一核災凸顯核電廠發生事故後果嚴重，非當初在廠內工作的父執輩可預料，核三廠是否延役應多思量。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，明年核三廠二號機停機後，台灣將成為亞洲第一個宣示廢核的國家，明年非核亞洲論壇可能在台灣舉行。核電除役工作至少要廿五年，告別核電的路還很漫長，目前台灣高階核廢料選址立法尚未有著落，是必須共同面對的問題。

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