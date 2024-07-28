728世界肝炎日》Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢 桃園還有48萬人未做

桃市府呼籲年滿45至79歲（原住民40至79歲）民眾善用終身一次免費肝炎篩檢。（桃市府提供）

2024/07/28 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕肝癌為國人癌症死因第二位，政府二○一一年起提供四十五至七十九歲（原住民四十至七十九歲）民眾，免費Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢服務，終身一次，桃園市有九十八萬餘人符合資格，高達四十八萬餘人還未篩檢，今天適逢「世界肝炎日」，市府衛生局呼籲儘速篩檢，降低肝炎乃至肝硬化、肝癌威脅，為本身健康把關。

13年來 50萬人完成篩檢

衛生局估計全市符合篩檢資格人數約占全國十％，十三年來篩檢五十萬四千三百多人、涵蓋率五十一．一％，尚有四十八萬餘人未篩檢，全國已篩檢人數達五五○萬人、涵蓋率約五十五％，略高於桃市。

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衛生局副局長余依靜昨說，依統計資料，感染Ｂ、Ｃ型肝炎後不治療，每四人有一人會變成肝硬化，每廿個肝硬化患者有一人會併發肝癌，市民去年因慢性肝病、肝硬化死亡者達二六○人，呼籲符合篩檢資格者至市境五三四家成人預防保健合約院所（網址：https://pse.is/669r8h）、十三區衛生所接受篩檢。

余依靜強調，Ｃ肝感染初期除了感到疲憊、倦怠，幾乎沒有症狀，等到發現有狀況時，大多已進展到肝硬化，甚至肝癌，早期發現、早期治療是避免肝臟病變的關鍵。

8成肝癌由慢性肝炎造成

福祐診所院長、肝膽腸胃專科醫師林慶良說，慢性肝病患者一旦出現黃疸或腹水，通常意味病情到了肝硬化階段，國內每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數已超過萬人，肝癌高居癌症死因第二位，近八成肝癌發生是由慢性肝炎造成，透過篩檢能及早發現、治療而且效果良好。

C肝服藥 治癒率達9成8

余依靜表示，Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢為免費，民眾僅須依各醫療院所的收費標準自付掛號費，若結果呈Ｃ肝陽性，其口服新藥（DAA）有健保給付，服藥八至十二週，副作用低，治癒率高達九十八％。

余依靜說，避免接觸危險因子也是重要的護肝小撇步，包括不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪，不從事無保護的性行為等。

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