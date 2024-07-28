熱心公益 苗栗詹前慶再獲好人好事表揚

卓蘭鎮詹前慶（掛彩帶者）去年曾獲客家事務專業獎殊榮，今年獲好人好事代表表揚。（苗縣府提供）

2024/07/28 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕父親節將屆，苗栗縣政府昨舉辦模範父親暨好人好事代表表揚，由苗栗縣長鍾東錦等人頒贈賀匾，其中卓蘭鎮詹前慶曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年曾獲客家事務專業獎殊榮，今年再獲好人好事代表表揚；鍾東錦肯定模範父親對子女、家庭的付出以及好人好事代表對社會的貢獻，都是值得學習的好榜樣。

98歲張萬泉 為模範父親最長者

今年模範父親最年長的是來自竹南鎮的張萬泉高齡九十八歲，家族超過二百位以上成員；三義鄉湯日東秉持刻苦耐勞為家庭奉獻，並白手起家自有品牌「三義鴨箱寶」；銅鑼鄉吳漢忠退休後於擔任銅鑼郵局第一位志工，曾榮獲「芳草人物」，獲總統接見表揚；造橋鄉徐燕桂侍親至孝，子女擔任法官、老師、警員及私人企業高階主管等傑出人才。

請繼續往下閱讀...

在好人好事代表部分，八十七歲的苗栗市謝秋香擔任鄰長至今已卅四年，服務鄉里，深獲好評；卓蘭鎮詹前慶曾於SARS疫情期間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年獲客家事務專業獎；苑裡鎮何再興成立「中華九紫慈善會」，協助弱勢族群喪葬服務及扶助殘弱困苦的鄉親，讓無力殮葬之家庭獲得喘息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法