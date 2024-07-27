小琉球停航 空勤後送中風患者

2024/07/27 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕凱米颱風雖遠颺，但外圍環流雨勢不停，暑假黃金航線琉球線今天將再度停駛，空勤總隊昨罕見出動直升機降落小琉球機場，將疑似中風病情加重的林姓男子後送高雄八○二醫院救治，距離上一次有直升機降落已近五年。

八月四日即俗稱「鬼門開」，近年小琉球雖受民俗月忌近水的禁忌影響逐漸減少，但仍可觀察到人潮下滑的差異，加上七月最後週屬黃金週，今天停航不僅罕見因颱風連停四天，也使黃金週硬生生剩下一半。

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停航不僅影響觀光，島上病患後送也變得困難，以往都是請求救護船，若風浪大，更只能請海巡艦艇泊靠，但昨天高雄、屏東的港嘴因長浪不斷，艦艇無法冒險出港，因此昨天琉球鄉長陳國在獲急重症病患待援消息後，請立委莊瑞雄轉請內政部空勤總隊於風雨空檔前往小琉球降落接駁病患後送。

這名林姓男子前天身體不適，入住琉球衛生所但昨天出現疑似中風情形，病況繼續惡化卻無船可救，空勤總隊直升機後送林男至高雄八○二醫院，是小琉球近五年來再有直升機降落。

此外，往返屏東新園、高雄林園的台十七線交通要道雙園大橋昨天傳出因高屏溪水暴漲致橋面版下陷，公路局進行封路管制檢查約三小時無異狀後復通；台十七線林邊鎮安路段則因道路積水盈尺持續封閉。

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