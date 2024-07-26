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三星蔥受損 每公斤將漲破181元

宜蘭農損初估九三○萬元，三星蔥占廿六．五公頃。 （宜蘭縣府提供）

宜蘭農損初估九三○萬元，三星蔥占廿六．五公頃。 （宜蘭縣府提供）

2024/07/26 05:30

〔記者王峻祺、江志雄、游太郎／綜合報導〕凱米颱風直撲宜蘭，最多時曾造成兩萬多戶停電，另有建物毀損十八件等災情，幸無人員傷亡，縣府估計農損金額約九三○萬元，受害作物最嚴重的是三星蔥，占地廿六．五公頃；花蓮縣北區鄉鎮市的農作物也嚴重受損，受害面積約七四○公頃，概估農損金額約五千多萬元，宜、花兩縣都將向農業部爭取天然災害現金救助。

宜蘭縣農業處昨天統計，全縣農糧作物災損面積約九十公頃，損害程度卅一％，以三星蔥最嚴重，受創面積約廿六．五公頃，其次是番石榴十五公頃；縣長林姿妙昨天勘查三星蔥受損情形，三星地區農會總幹事李智遠說，三星蔥上週每公斤平均拍賣價一六○元，受到颱風預期漲價的心理影響，本週價格逐漸上揚，前天漲到一八一元，昨天休市，今天恢復交易，三星蔥如果出貨量減少，造成供需失調，價格可能再上漲。

太平山觀測站在廿四日測得單日雨量高達一一七三毫米，縣府總計撤離四八一人，民眾昨天已陸續返家；宜蘭縣最多時有二萬二千多戶停電，經台電人員冒著風雨搶修後已陸續復電。

另外，花蓮縣府農業處指出，受害作物包括芋頭、韭菜、龍鬚菜、硬質玉米、食用玉米、二期西瓜、香蕉等作物，農糧作物損害程度均在二十％以上。

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