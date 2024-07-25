強風高壓線斷線 彰化六千戶停電

彰化縣員林市大王椰子樹葉吹落壓住高壓線路，導致3254戶停電，台電派人搶往搶修。（台電提供）

2024/07/25 05:30

〔記者陳冠備、湯世名／彰化報導〕凱米颱風昨日上午轉為強烈颱風，彰化地區風雨加強，其中大村鄉、員林市、芬園鄉受颱風外圍環流影響，出現高壓線路斷線狀況，造成員林市有三二五四戶停電，而在大村鄉則有七○五戶停電，芬園鄉也有一九六七戶停電。台電獲報後立即派員至現場搶修，大村鄉、芬園鄉和員林市的近六千戶停電部份，都在昨天下午全數恢復供電。

台電人員指出，昨日十一時卅分，大村鄉因颱風外圍環流引起高壓斷線，導致大村鄉過溝三巷、中正西路路等一帶共七○五戶停電，台電獲報後立即派員至現場搶修，於十二時廿五分恢復供電。

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另外在中午十二時四十七分，員林市中正路颳起強風，一片大王椰子樹葉壓住高壓線路，造成員林市中正路及三條街一帶共三二五四戶停電，獲報後立即派員至現場搶修，在一分鐘內轉供復電八一六戶，最後再下午一時廿分全數恢復供電。

此外，凱米颱風在昨天風雨增強之後，在彰化市彰南路、東外環道路口處附近一支T霸上的大型廣告帆布在強風中狂飄，連固定繩也逐漸鬆脫，恐隨時有被強風吹走的危機。業者已派工人趕緊拆除。

而在花壇鄉東外環道灣福路附近機車道旁的大型路樹，昨天突然應聲倒塌，壓在整個機車道與部分汽車道上，彰化警分局三家派出所據報派員趕往現場，擺設三角錐封閉通行，並通報公路局彰化工務段人員到場，將路樹鋸除後恢復交通順暢。

彰化市一支T霸上的廣告帆布在強風中狂飄。（民眾提供）

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