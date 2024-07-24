《台中》中市今停班停課 3森林遊樂區休園

林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山（見圖）及武陵國家森林遊樂區，今起預警性休園。 （林業及自然保育署提供）

2024/07/24 05:30

〔記者歐素美、張軒哲、蘇孟娟／台中報導〕凱米颱風直撲台灣，台中市被列入警戒範圍，中市災害應變中心昨晚升級一級開設，市府並宣布今天停班停課一天。武陵農場、福壽山農場宣布休園；大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區廿四日起預警性休園；為方便梨山農友搶收水蜜桃，公路局谷關工務段廿三、廿四日每天開放六班次，加速農產運輸。

武陵、福壽山農場宣布休園

廿二日才啟程赴美訪問的市長盧秀燕昨日甫抵達美國西雅圖，因台中被列入颱風陸警警戒範圍，落地六小時後決定取消個人行程返台，預計廿四日凌晨五點抵台，美國交流行程由副市長黃國榮帶領局處首長繼續完成。

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水利局預估這次颱風對台中帶來降雨影響最大時間是廿五日，提醒民眾多加防範；大梨山地區昨開始感受到風勢及下雨，福壽山農場、武陵農場考量遊客安全，昨天下午公告全場休園，並通知昨、今兩天住宿遊客勿入山，視周五颱風動向，再決定何時開園。

谷關便道停工 人貨放行增時段

林業及自然保育署台中分署所轄大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區，今天（廿四日）起預警性休園；公路局谷關工務段為加速大梨山居民採收、民生物資運輸，暫停便道內十九．八Ｋ邊坡施工，昨今（廿三、廿四日）兩天開放上午七點、十點、中午十二點、下午二點、下午四點半及晚上五點半（僅貨運班次），一天共六班次方便梨山居民通行。

梧棲漁港漁船、漁筏昨提早回港靠泊，海巡署第三岸巡隊呼籲民眾颱風期間遠離海域，以免發生意外。

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