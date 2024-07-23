（桃園）首座全預鑄社宅 埔心安居開工

桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅完工模擬示意圖。（桃市住宅處提供）

2024/07/23 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕楊梅區「埔心安居」社會住宅昨舉辦開工典禮，將是全國首座採用全預鑄工法的社宅，由國防部提供土地、國家住都中心負責興建，工程經費約卅六億四千餘萬元，規劃地下二層、地上十二層，設計一至三房型，提供四百八十六戶社宅，預計二○二七年六月完工，基地鄰近市立圖書館埔心分館、瑞埔國小、埔心公園等公共設施，文教設施及生活機能佳。

內政部長劉世芳出席開工典禮表示，中央持續透過「百萬租屋家庭支持計畫」辦理租金補貼及包租代管，目前租金補貼五十五萬戶，包租代管八萬戶，也加緊趕工進行的社宅興建計畫，還需要一土一木慢慢建構，目前已完成三萬戶社宅，未來還要再興建七萬戶，內政部希望未來社宅政策，與各縣府地方政府合作，朝小造鎮計畫目標邁進，讓很多有需求的年輕人、高齡者可以入住社宅。

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國家住都中心董事長花敬群表示，「埔心安居」是首座採用全預鑄工法興建的社會住宅，彈性運用柱、樑、版、外牆的預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，降低施工產生的噪音與粉塵，並大幅縮短工期，比傳統工法品質更好、工期更短、工地更乾淨，未來採全預鑄工法的社宅會越來越多。

副市長王明鉅說，「埔心安居」基地緊鄰今年四月起開放入住的「楊梅一號」社宅，將打造成為多元共享的樂活社區，市府會持續與中央緊密合作，提升桃園社宅質量。

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