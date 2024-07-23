手搖飲含尖銳碎片 衛局將稽查

消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」新店安康店的飲料中喝到「尖銳碎片」。（擷取自消費者Threads）

2024/07/23 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕近日食安風波不斷，有消費者爆料，在連鎖品牌「迷客夏」飲料中喝到「尖銳碎片」。對此，業者發布聲明道歉，指碎片來自其中一台封膜機設備，問題機器已立即停用；新北市衛生局表示，將派員稽查，若不符規定，將依《食品安全衛生管理法》處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

有民眾在社群平台發文，指日前在迷客夏新店安康店購買一杯蜂蜜檸檬晶凍，沒想到喝幾口後，感覺嘴裡有異物，吐出來驚見有「超尖銳的碎片」，所幸未受傷。向店家反映後，店員卻稱「店裡沒有這種會碎在裡面的東西」，雖然最後成功退費，業者也打算補償抵用券，但仍認為店家處理態度差、沒誠意。

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業者表示，收到客人的回饋後，經檢視店內作業環境與機器設備，發現碎片來自其中一台封膜機設備，問題機器立即停用，後續兩度致電消費者致歉，將加強溝通訓練；廠商將到店檢驗與維修設備，總部也會派專人到店督導，確保環境無食安疑慮後才會重新營運，針對客人權益將負起全責、絕不推卸。

衛生局說，將派員稽查，並針對人員製備餐食衛生加強查核，若不符規定，要求業者限期改正，屆期仍未改善完成，可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

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