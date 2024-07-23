高雄打狗音樂祭 公布首波「金聲」卡司

「Takao Rock打狗音樂祭」昨天公布首波卡司，有戴佩妮Penny Tai等歌手。（高流提供）

2024/07/23 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄流行音樂中心（簡稱高流）自辦的「Takao Rock打狗音樂祭」，將於十月十一日熱鬧登場，高流昨公布首波「金聲加持」卡司，計有HUSH、巴奈Panai、持修、萬芳Wan Fang與戴佩妮Penny Tai等金曲歌手，各預售票也搶手開賣。

高流董事長、高市文化局長王文翠表示，打狗祭去年首度參與台灣文化科技大會（TTXC）系列活動，並增加前夜祭及進駐店家特色音樂演出，三天吸引十萬歌迷湧入，更多元的音樂風格與舞台演出，深受歌迷好評。

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今年TTXC以「生成Generative」、「人工智慧AI」、「人類Mankind」、「進化Evolution」等面向組合而成遊戲的縮寫（G.A.M.E.）為主題，整合亞洲最大XR影展XR Dreamland、高雄電影節與Takao Rock打狗祭，透過影視音產業與科技藝術交互運用。

高流執行長丁度嵐說，打狗祭以各具特色的外星小怪獸為主視覺設計，寓意小怪獸們每年於打狗祭期間引領歌迷來到高流，因音樂相聚、釋放能量並找到自我。

高流表示，今年打狗祭總舞台數將達九座，預估有六十三組國內外藝人、樂團及DJ參與，其中三分之二為室內舞台，提供舒適的觀賞空間。

「Takao Rock打狗音樂祭」昨天公布首波卡司，有巴奈Panai等歌手。（高流提供）

「Takao Rock打狗音樂祭」昨天公布首波卡司，有HUSH等歌手。（高流提供）

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