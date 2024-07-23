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《新竹》關西淨水場上游 擬劃水質水量保護區

自來水公司三區處正委外評估，是否將鳳山溪上游集水區劃設「自來水水質水量保護區」。（竹縣府提供）

自來水公司三區處正委外評估，是否將鳳山溪上游集水區劃設「自來水水質水量保護區」。（竹縣府提供）

2024/07/23 05:30

水公司委外評估中 地方憂不能耕作、開發

〔記者黃美珠／新竹報導〕台水公司三區處正委外評估在關西淨水場上游劃設「鳳山溪流域自來水水質水量保護區」的可行性，如能通過，鳳山溪水質的要求雖會趨於嚴格，但土地使用方式或產業活動絕大多數仍依現行規範，明顯差別只在於污染性工廠、畜牧場等嫌惡設施將被禁止進入，保護區民眾也會獲得相應的回饋。

約84平方公里 不影響現有產業活動

關西鎮民對此反應兩極，自來水用戶自然熱烈歡迎，非自來水用戶且有土地或是事業單位在計劃保護區內的則是觀望、甚至反對，就怕地價受損，產業或開發活動遭嚴重限制。

顧問公司表示，關西自來水淨水場上游計劃納入自來水水質水量保護區範圍，約八十四平方公里。自來水水質水量保護區不是特定水土保持區，更不是位列第一級環境敏感區的公共給水用水庫集水區，所以絕大部分的管制都依現行規範。不過自來水水質水量保護區內，污染性工廠或以營利為目的而飼養家畜、家禽的畜牧業等嫌惡設施都禁入。

污染性工廠、營利性畜牧業禁入

顧問公司表示，全台有四分之一都在水質水量保護區內，關西周邊也都是這樣的保護區。有些鄉親誤解以為被劃入保護區，區內農民就不能耕作了，因為可能會因使用農藥導致污染水源受罰，或自家土地可能因此無法開發，事實上這些都依照現行相關規定辦理，不會因為是在保護區內而有所不同。

根據調查，現在計劃範圍內比較會受到影響的業者有兩處停採的礦場，卅七處工廠、十三處畜牧場，以及四處高爾夫球場。一旦通過劃設保護區，鳳山溪水質的要求會變高，能進場的事業單位把關上也會趨嚴，但依據自來水法，地方可獲得回饋。

鳳山溪集水區納保護區 竹縣府樂見

縣府表示，縣府在一九九八年雖有依「飲用水管理條例」公告關西飲用水取水口一定距離限制污染性工廠設立，但關西淨水場從一九八七年成立以來，迄今沒有依法劃設保護區，為了守護關西鎮民的用水安全，樂見中央能儘速著手規劃、公告鳳山溪集水區為自來水水質水量保護區。

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