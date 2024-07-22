東石剖蚵賽 快手5分鐘剖1.1公斤蚵肉

嘉義區漁會第十二屆剖蚵競賽，選手全神貫注爭取佳績。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/22 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義區漁會昨在嘉義縣東石魚市場舉辦「蚵の文化季」暨第十二屆剖蚵競賽，限時五分鐘的剖蚵比賽，初賽成績有十多人超過一公斤，領先者更達一‧一公斤，如可維持剖蚵速度，時薪可達六百六十元，顯見剖蚵好手的速度。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，嘉義沿海是台灣重要的牡蠣養殖區，年產量佔全國一半，品質佳，是老饕最愛，近年來「鮮蚵吃到飽」餐廳一家一家開幕，吸引遊客前來品嚐美味的「嘉義蚵」。

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剖蚵競賽分為高齡（六十歲以上）、男子、女子、校園團體與新住民組，初賽各取前十名晉級決賽，女子組多達七十九人報名取前二十名晉級，晉級決賽者至少有一千元獎金，各組前三名獎金依序為六千元、四千五百元及三千元。高齡組有多位剖蚵經驗超過五十年的資深好手，競爭激烈，第一名一○○六公克，第二名僅差十公克，女子組也出現拉鋸戰，第四名只比第三名少四公克。

林佳瑩說，昨現場有蚵仔美味料理如巨無霸蚵仔煎、蚵仔酥可品嚐，還有牡蠣產業展示與蚵貝DIY等活動，並設計「蚵狀元」試卷，正確完成牡蠣打洞至少五顆，有機會成為「蚵狀元」，寓教於樂。

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