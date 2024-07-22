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《台北》獨老租屋常碰壁 住社宅也憂到期

2024/07/22 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市六十五歲以上長者數量眾多，成為全國第二超高齡城市，截至今年五月，北市老人人口數為五六二八一一人，佔總人口二十二．四％，而北市獨居長者人口數也是逐年增加，二○二三年八七六○人，二○二四年截至五月為九三二○人。台北市議員詹為元表示，獨居長者在外租屋不易，他就有收到一位八十多歲、原住在社宅的長者陳情，因租約到期無法續租，因年歲已高無處可居。

北市獨居長者近萬人

社會局針對獨居老人列冊條件為年滿六十五歲，無直系血親居住北市，若長者與親屬關係疏離者，不在此限；以及雖有同住者，但同住家屬無照顧能力、一週內有連續三天以上不在，但間歇性不在者不予列入。

詹為元表示，之前遇到長者陳情自從老伴去世後，租屋處處碰壁，因房東通常不租獨居長者，即使有錢也租不到；還有一位八十多歲的長者原住在健康社宅，但租約快到期，目前北市對長者租社宅年限無特別延長，長者又要面臨租屋煩惱，恐無處可搬。

議員建議市府媒合租屋

詹為元指出，台北市都市發展局雖有修正長者入住社宅的積分，但是，並非針對獨居長者，而是所有長者一體適用，其他族群如身心障礙者等積分更高，獨居長者仍經常排不上隊，沒有對症下藥。

詹為元認為，市府應更周全媒合獨居長者租屋，例如從包租代管的房源著手，由政府擔保管理、定期訪查，也能以此讓房東安心，獨居長者能從更貼近原本生活圈的方式租到房子。

市府︰包租代管 50％給弱勢承租

都發局表示，針對社宅包租代管，市府依內政部作業規定提供至少五○％予符合弱勢者承租，包租代管業者每個月都會關懷房客，也有弱勢房客是社福中心轉介業者媒合，目前媒合的戶數大約有十五％以上申請人是六十五歲以上長者。

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