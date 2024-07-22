龜山善捷、興安社宅 8月動工

桃園市龜山區「善捷社宅」位於文青六路，因鄰近機捷、大學及工業區。此為模擬圖。（桃市府住宅處提供）

2024/07/22 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區人口突破十八萬，首二處社宅善捷段、興安段，最快八月開工，預計二○二七年完工，共可提供四二○戶社宅；其中，「善捷社宅」鄰近機場捷運A7站、大學及工業區，創新規劃了卅五戶套房式青年社宅。

桃園市政府住宅發展處指出，「善捷社宅」位於文青六路，將興建地上十六層、地下兩層建築，提供二九五戶社宅；「興安社宅」位於興達路，鄰近龜山區公所、幸福國小，將興建地上十七層、地下三層建築，提供一二五戶社宅。

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住宅處表示，二處社宅房型規劃是依當地產業、人口設計，「善捷社宅」鄰近機捷A7站、長庚大學、體育大學、林口工業區及華亞科技園區，特地規劃卅五戶套房式青年社宅，並有共用客、餐廳及廚房可使用；此外，二處社宅也都納入公共服務設施，「善捷社宅」有公托中心、身障社區日照服務、社區日間作業設施、家庭照顧者支持據點、幼兒園及微型運動場館等，「興安社宅」有家庭服務中心、身障者社區資源中心、居家托育服務中心、長照管理中心辦公室、市民活動中心及微型運動場館。

住宅處表示，桃園市社宅興建計畫，已盤點規劃四十三處社宅基地，達一萬○五四三戶以上，目前完工十四處、四三七四戶，有二處三三○戶正施工中，而龜山區二處社宅最快八月開工。另有蘆竹區二處、中壢區一處社宅也將於年底動工，三處共可提供七七二戶社宅。

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