中壢復興路 公所只願每坪1812元徵收

中壢區復興路面臨春日路一樣情形，但徵收市價每坪高達百萬餘元，區公所只願給付民國62年徵收款，每坪1812元。（記者謝武雄攝）

2024/07/22 05:30

記者謝武雄／專題報導

桃園市長張善政上任以後，類似「蔣公路」情況層出不窮，以中壢區中正路、復興路為例，每坪市價都要一百多萬元，地主都在民國六十二年領了部分徵收款，桃園機場捷運通過中正路，市府以市價徵收其餘土地，至於復興路只願以每坪不到二千元來徵收，還請地主向法院提告，同樣是市府管養的道路，命運卻大不同。

據悉，黃姓地主位於中壢復興路土地，當年市公所負責徵收，每坪價格一八一二元，地主已拿了十四萬餘元，尚有尾款八萬餘元未領，由於徵收程序拖了五十幾年，如今土地市價高達每坪一百多萬元，地主希望雙方解除買賣契約，其中約六十五％土地過戶給市府，卅五％還給地主，讓土地恢復「公共設施保留地」身分，起碼買賣不必繳納土地增值稅，也可以容積移轉、抵稅。

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如今中壢公所回文，竟然要地主先把土地過戶給公所，再去領取八萬餘元尾款，如果有意見，可洽「桃園市政府」、「桃園地方法院」，擺明了一副不怕告的模樣。

事實上，同樣是市府管養的道路，如何解決類似「蔣公路」的既成道路，應該要有同樣標準，畢竟在整個徵收程序中，民眾是處於弱勢地位，不能說中央給錢就按照市價徵收，沒錢就回到五十年前的徵收價，以上述黃姓民眾復興路土地為例，按市價徵收要五千萬元，市府卻以八萬餘元準備買斷，民眾當然沒有辦法接受。

再者，當初市公所徵收是以未開闢的道路為主，既成道路很多都是未付款或只給部分徵收款，中壢類似的道路比比皆是，已經過了五十年，政府還以徵收程序進行中為由把民眾卡死，形同做賊的喊抓賊。

市府工務局長汪在宙說，中壢區中正路徵收是在第二屆桃園市政府時代，當時機捷要從地下穿越中正路，有民代與地主抗爭，最後由交通部鐵道局出錢，市府負責徵收，復興路雖為市府管養，但沒有錢徵收。

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