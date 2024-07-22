桃園「蔣公路」開通49年 徵收仍未解

桃園春日路因前總統蔣介石過世快速打通，50年來未完成徵收程序，被地主戲稱是蔣公路。（記者謝武雄攝）

2024/07/22 05:30

記者謝武雄／專題報導

一九七五年，故總統蔣介石過世移靈慈湖，當時桃園縣桃園市公所付些許金額就把春日路打通，後續徵收款沒著落，土地至今無法過戶，被揶揄為「蔣公路」，縣改制直轄市後，前市長鄭文燦任內將春日路養護權收回市府，以「公保地」逐漸解決部分問題，未料現任市長張善政把養護權還給交通部公路局，遭議員抨擊沒有苦民所苦，更讓地主欲哭無淚。

徵收近50年 後續款沒著落至今無法過戶

不願具名的市府官員表示，內政部解釋類似春日路情況是徵收程序進行中，民法買賣法律關係仍存在，政府擁有合法土地使用權，因此無法認定為公共設施保留地，才會導致無法容積移轉、不能抵稅，買賣還要繳交土地增值稅等情形。

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前市府收回養護 以公保地解決部份問題

該官員說，春日路徵收案拖近五十年，政府不可能以早年價格來徵收，但又沒錢以當前市價徵收，過去道路編定為省道，是交通部公路局業管，市府收回養護權後，發現徵收清冊中並無蓋章請款資料，或雖然徵收清冊蓋章，卻沒有徵收資料，包含印鑑證明、地籍謄本、身分證影本，這兩種情況視同未徵收程序，由工務局發給公保地證明，允許容移、抵稅。

黃姓地主表示，很多地主根本就沒有領到錢，雖然請領清冊蓋章，但沒有印鑑證明，無從佐證請領清冊印章不是後來刻的，儘管地主主張這樣子就應該視同沒有徵收資料，應還地於民，市府對此原本還在討論，如今養護權還給中央，公路局直接認定非公保地，簡直是卡死老百姓。

民代盼市府提出解決方案 不要再拖

另外，部分地主確實拿到部分款項，但政府既然主張這是民法買賣法律契約，也請市府提出解決方案，不要一拖就是五十年。

市府：已提方案 中央同意後就實施

都市發展局長江南志回應，市府已整理徵收不完整樣態，了解成因、歷史背景，並針對不同的樣態提出解決方案，報中央同意後就可實施。

市議員李家興認為，徵收程序就像民法買賣，下了訂金買商品，如今政府到底要把尾款交清、退回訂金或只交付部分商品，要有個完結，不能因為政府沒錢，就讓合約懸在那裡。

李家興質疑，土地法登記年限僅十五年，政府即使付完所有徵收款項，也無法將土地登記名下，公保地證明須由土地管理單位發出，如今養護權還給中央，市府擺明了不想解決問題，建議針對類似情形，既然市府沒有能力完成徵收程序，乾脆同意讓民眾將收到的徵收款退回市府，土地則還給民眾，回到未徵收的原點成為公保地。

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