禮儀師參與11起詐騙案 賺3千關3年

2024/07/22 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣郭姓男子平時擔任禮儀師工作，因缺錢花用加入詐欺集團，負責保管帳戶及交付提款卡給車手的工作，每天日薪一五○○元，他兼差二天就參與十一起詐騙案件，賺得三○○○元，但其行蹤早已遭警方鎖定被逮。彰化地院審理，將郭男依加重詐欺罪判處有期徒刑三年。

判決書指出，郭男與陳男、林男、蘇男等人於二○二○年加入代號「Boss」的詐欺集團，郭男則負責保管人頭帳戶提款卡並交付車手的工作，眾人平時不相聚，只以通訊軟體Telegram（俗稱紙飛機）討論「工作日期」。

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判決書指出，二○二○年十一月十日至十一日間，該集團對劉男、鐘女等十一名被害人施以詐術，以網路購物錯誤，解除分期付款為由，共詐取約六十萬元，郭男收到林男聯繫「工作日期」後，相約在員林市與蘇男會面，接著郭男將提款卡交給蘇男，並依「工作日期」上的指示時間、地點，分別至郵局、銀行或超商等地點提領詐款。彰化地院審理時郭男坦承犯行，辯稱從事禮儀師工作，月收入約三萬元，想兼職而涉險，工作二天報酬三○○○元等語。檢方認為，被告涉及詐欺、洗錢等罪行，應予以嚴懲。

法官審理認為，郭男貪圖不法利益加入詐欺集團，依共同詐欺取財罪十一罪，各處 一年二月至一年四月不等徒刑，應執行三年，並沒收犯罪所得三○○○元。

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