台北》中正橋水源快匝道封閉 汽車誤闖機車道多

中正橋機車專用道20日啟用，疑因標誌設計不夠明確，出現左方計程車誤闖情況。（記者林承鴻攝）

2024/07/21 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕中正橋新北往台北方向銜接水源快速道路匝道昨天起封閉，同時啟用機車專用道，機車可自由選擇走主線車道或專用道。記者昨實地觀察，改道首日出現多部汽車誤闖機車道，另許多車輛違規變換車道，而機車絕大多數仍行駛主線車道，車流大致順暢。

疑因標誌與標線不夠明確 造成誤闖

記者昨觀察約半小時，至少目睹五輛汽車誤闖機車專用道，現場義交表示，儘管有標誌，但汽車駕駛人可能不知道水源快速道匝道已封閉，以為改由機車專用道通行，或根本沒在看標誌和標線。

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記者實測全程靠右走機車專用道，除上橋與往光復街車輛交織，一路上大致順暢，惟下橋時被右轉廈門街一一四巷車輛堵住，無法直行須變換車道。

義交說，他的工作是引導機車行駛專用道，但絕大多數機車均直行主線車道下橋。而不少機車到專用道與主橋分離處才變換車道，推測可能不知道專用道通往何處，顯示現場標誌與標線設計有缺失。

標線改造台灣路主編劉冠頡指出，汽車誤闖機車專用道是因設計不夠明確，專用道鋪面不應用同種顏色，並建議主線車道與機車專用道間可改劃穿越虛線，讓駕駛知道該處劃分主線車道與其他車道。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀說，上橋處指標牌面應明確標示車道車種跟方向，讓用路人知道應該行駛哪條車道；機車道改成真正的慢車道會較好，禁止五十西西以上機車進入，未來人行道若開放，便不會有行人與自行車爭道的狀況。

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