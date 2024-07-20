每2人就有1人是晚期！ 肺癌治療 陷要錢還是要命難題

國內兩大醫學會及病友團體疾呼，台灣應跟上國際指引，讓免疫藥物合併化療納入健保，實現健康台灣的目標。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣七成肺癌患者為肺腺癌，有基因突變者可用健保標靶治療，但仍有三成無基因突變患者，需自費才能接受符合國際指引的治療，國內兩大醫學會及病友團體呼籲將免疫藥物合併化療納入健保，接軌國際。

無基因突變患者 自費治療

一名五十五歲男子確診第四期肺腺癌，腫瘤已轉移至脊椎，無基因突變且PD-L1低表現，不適用標靶藥物，因無商業保險，只能以有限存款自費使用免疫藥物搭配化療，目前病況穩定且能維持工作，但自費壓力讓他陷入「要錢」還是「要命」的抉擇。

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新光醫院胸腔內科主治醫師徐培崧說，這是許多晚期肺腺癌患者面臨的難題，目前根據國際指引建議的健保給付藥物，腫瘤基因突變已涵蓋七十二％，無基因突變卻僅有十七％且給付條件嚴苛；無基因突變的晚期患者若僅接受化療，存活期中位數不到一年，使用免疫藥物合併化療存活期可提升超過二倍，且死亡風險可降四成；標準劑量下，每三週注射一次免疫藥物、持續兩年，總費用約需三、四百萬元。

民團籲免疫合併治療納給付

台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會與台灣年輕病友團體指出，肺癌是國內死亡人數最多的癌症，也是目前唯一發生數、死亡數雙雙破萬的奪命腫瘤，肺癌確診時，每兩人就有一位是晚期，免疫合併治療已是國際指引，日、韓、英、澳等多國均納入公費給付，呼籲健保應加速跟上，以實現健康台灣的目標。

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