竹縣東方美人茶賽 銓聖5青農包辦前4獎

今年新竹縣東方美人茶夏茶賽，「茶王」徐乾富（左起）、鄧智龍、龍耀元、廖俊融開心領獎。（記者黃美珠攝）

2024/07/20 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今年度夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶評鑑，經一週評比，昨由登記在峨眉鄉的「銓聖茶業」有限公司、來自桃竹苗的五名青農，包辦今年特等到頭等三的前四項大獎，創下這項評鑑有史以來紀錄。

新竹縣長楊文科和農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振、主審林金池也試喝前四名「打等」好茶，都說「實在難評高下」，忍不住多喝一、兩口，在「開獎」後發現原來是出自一家門，才異口同聲大讚「難怪」！

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縣府農業處長傅琦媺說，今年東方美人夏茶評鑑寫下最多參賽點（人）數，也是首見從特等獎、頭等一、頭等二、以及頭等三都由同一參賽者包辦的紀錄。當楊文科從頭等三開始一路當眾開獎到特等獎時，「銓聖茶業」之名就不斷響起，其他茶農們也為他們喝采。

銓聖茶業青農共有廖俊融、鄧智龍、徐乾富、龍耀元、徐振勛五人，都是「茶二代」，因為理念相近，五年來從人力調度、茶園管理、採摘、製茶等都分工合作。

上週甫在全國賽中獲得特等佳績，昨天再拿下新竹縣的東方美人茶今年夏茶特等獎、頭等一、頭等二、頭等三等大獎之外，其他二等、三等獎也捧回不少。

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