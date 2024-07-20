高捷RK1岡山站東基地 聯開案招商

高捷RK1岡山站東基地聯開案公開招商，圖為東（右）、西基地模型。（記者王榮祥攝）

2024/07/20 05:30

投資金額約24.8億 將與西基地打造岡山門戶雙子星

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運RK1岡山站東基地聯開案昨舉辦招商說明會，吸引廿多家廠商代表出席，副市長林欽榮介紹岡山站東基地潛力佳，將與西基地共同打造岡山門戶「雙子星」，成為岡山新地標。

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高捷RK1岡山站近期有三件喜事，先是岡山站六月卅日正式試營運通車，七月十二日RK1西基地聯合開發案完成簽約，RK1東基地聯開案則在六月廿八日上網公告招商，十一月廿八日截止投標，昨舉辦招商說明會。

位於岡山站及岡山火車站間

林欽榮表示，RK1東基地位於岡山站及岡山火車站間，是高捷及台鐵重要轉運節點，原本是廣場用地，無法充分發揮岡山站都會核心功能，因土地權屬為國營台灣鐵路股份有限公司，歷經多次討論，交通部已核定市府與台鐵合作辦理聯合開發招商。

RK1東基地面積三一五八平方公尺，建蔽率及容積率分別為七十％及六百卅％，使用項目比照一般商業區，開發產品得由投資人自由評估規劃，預估開發為地上廿層、地下四層住店複合大樓，量體可達十二萬坪。

地上20層、地下4層複合大樓

捷運局估算民間投資金額約廿四．八億元，總銷逾四十二億元，將引入店鋪、住宅，市府可分回約四．二億元價值樓地板，部分將保留為公共設施。

捷運局指出，軌道經濟是高雄城市轉型重點項目，RK1已將岡山納入捷運生活圈，並將成為延伸至路竹的第一哩路，RK2到RK6已於去年一月申報開工，預計二○二七年完工，Rk7到Rk8預計二○二九年完工。

扮演銜接路竹到高雄市區樞紐

林欽榮強調，RK1東、西兩基地聯開案，扮演銜接路竹到高雄市區樞紐，也是岡山火車站及岡山捷運站的重要節點，歡迎投資人踴躍投標，一同來塑造岡山地區「雙子星」門戶意象。

高捷RK1岡山站東基地聯開案公開招商，圖為基地現況。（記者王榮祥攝）

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