鹿港地下停車場兼滯洪池 全國唯一

彰化縣洛津國小操場地下滯洪池兼停車場工程，施工滿1年了，開挖地底下6米深，目前工程進度超前。（彰縣府提供）

2024/07/19 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對鹿港老街經常淹水問題，彰化縣政府斥資二．八億元經費，開挖鹿港鎮洛津國小操場，興建地下滯洪池兼停車場，採共構共建、同層空間共用，平時為停車場，遇豪雨則改為蓄洪，是全國唯一地下停車場兼滯洪池的建設，可望明年（二○二五）三月竣工。

明年啟用 可蓄4.7座國際標準泳池水量

該工程是縣府配合經濟部水利署第四河川局規劃「鹿港溪逕流分擔計畫」，旨為藉由滯洪池改善鹿港老街商圈易淹水問題。水利署補助二．二億元經費加縣府自籌六千萬元，去年七月動工興建，迄今已執行超過一半，進度超前四．六％。

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縣府工務處長林漢斌表示，這個工程參考了日本鶴見川和丹麥哥本哈根的治水經驗，既不破壞都市景觀，又能與城市融合。完工後滯洪面積約四六二六平方公尺，蓄洪量體約一．二萬立方公尺，換算水量約是四．七座國際標準游泳池，可望達到暫存蓄洪效果。

至於停車場則規劃一○八個汽車停車格，將導入智慧化停管系統，達到友善空間的理想，也能為縣府、公所及學校開闢財源。

目前全縣啟用五座滯洪池（鹿港草港尾、員林市圓林園、龍燈公園、萬興排水、第四放水路）總滯洪量二一三．五萬立方公尺，等同一．六座台中石岡壩水庫蓄水量，明年第六座洛津國小滯洪池完工啟用後，宣告治水建設又向上提升。

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