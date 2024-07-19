來平鎮嘗客家菜 抽5000美食金

客家局長范姜泰基（左一）至「土埆厝復古小館」品嘗客家菜，並邀大家到平鎮吃客家菜、抽美食金。（記者黃政嘉攝）

2024/07/19 05:30

〔記者黃政嘉、李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局舉辦「紀念客家節慶，抽獎吃客菜」活動，搭配「義勇祭—2024乙未客家戰役文化季」，即起至八月卅一日，民眾加入「桃園客家美食餐廳網」會員，到平鎮區的十二家合作餐廳消費，將發票上網登錄，有機會抽到五千元美食金，共四個名額，九月十日公告，中獎者憑美食金兌換券可於合作餐廳折抵消費。

客家局長范姜泰基昨到「土埆厝復古小館」，品嘗客家小炒、薑絲大腸、梅干扣肉、福菜湯等手路菜，大讚菜色彷彿《米其林指南》「必比登推介」，道道精彩好吃，「義勇祭」期間來桃市做「客」，了解歷史之際，也從客家經典料理認識客家人勤樸惜物哲學。

請繼續往下閱讀...

土埆厝復古小館老闆彭武鈞表示，整建廢棄老屋，陳設傳統紅桌及長椅，牆上布置斗笠、簑衣等農具，如走進客庄古早農村般，營業已廿年，雞肉、鵝肉是招牌料理，大腸、梅干扣肉選用台灣溫體豬，肉香Q彈，菜餚都是小時候的記憶及媽媽的味道；合作餐廳「辛梅阿嬤的味道」老闆巫旻勳說，除了肉類，其他菜色多為銅板價，文昌雞選用母雞，油脂夠、肉質甜，搭配桔醬，滿足饕客味蕾。

義勇祭 27日乙未公園登場

「義勇祭」廿七日下午四點在乙未保台紀念公園舉辦市集攤位、實境闖關，晚上七點半重頭戲「夏夜音樂會」，結合音樂與現代舞蹈，安排民眾點燈，以藝術形式呈現乙未戰役，緬懷義勇軍。

另，炎炎夏日，賞荷正是時候！大溪區山豬湖生態親水園區的雲荷池、雲天池種植較多荷花，花朵雅致，散發迷人清香，市府水務局去年底移植部分到水蓮池、山影池，七月下旬可望盛開到八月初。

大溪山豬湖親水園區 荷花盛開

水務局河岸地工程管理科長王瀚逸說，廿二、廿八日在園區共辦理四場次導覽，民眾可事先至「山豬湖周邊濕地環境場域」臉書粉專填單預約導覽時段，或當天至園區入口接洽導覽人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法