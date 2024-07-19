仁義潭、蘭潭近滿水位 明春前供水無虞

2024/07/19 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受惠於連日午後雷陣雨，嘉義地區仁義潭、蘭潭兩座水庫昨合計蓄水量達三二八八萬噸，蓄水率九十六．六五％，接近滿水位，嘉義地區民生用水擺脫先前靠雲林縣及台南市水庫供水窘況，雲林縣已停止支援，台南市透過北幹線每日支援約兩、三萬噸，以目前持續進水狀況來看，供應至明年春天無虞。

水利署南區水資源分署副分署長林玉祥表示，嘉義地區原本每日需水量三十二萬噸，經撙節用水，控制在三十萬噸以內。

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年初仁義潭、蘭潭水庫蓄水量下降，四月時合計低於九百萬噸，為延長兩座水庫的供水期程，管控日供水上限十三萬噸，再透過雲林縣湖山水庫系統及台南市曾文、烏山頭水庫系統跨區增量支援，目前仁義潭、蘭潭水庫已接近滿水位，雲林縣不需支援，台南市支援水量也降低。

林玉祥表示，農田水利署嘉南管理處二期稻作供灌面積四萬八千多公頃，為一期稻作一萬八千多公頃的兩倍多，曾文水庫與烏山頭水庫供灌量預計逾三億噸。

目前灌區一至六組全都供灌中，受益於近期午後雷陣雨，部分灌區配合減水供灌，降低對水庫的需求，最近集水區降雨豐沛，蓄水量持平。

林玉祥說，曾文水庫與烏山頭水庫昨合計蓄水量三億一五二七萬噸，蓄水率五十四．○六％，二期作需水量逾三億噸，水情不容樂觀，仍需持續進水，才能滿足今年的農業、民生用水，並為明年一期作農業、民生用水做準備。

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