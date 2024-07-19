穩居苗縣第二 竹南人口破9萬

竹南鎮人口破9萬穩居第二，公所送第9萬名鎮民（黑衣服戴眼鏡）好禮。（竹南鎮公所提供）

2024/07/19 05:30

第9萬設籍鎮民獲幸運禮 苗栗市淪「老三」 拚建設吸引人口回流

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮於二○二一年八月正式超越縣治所在地苗栗市，成為全縣人口第二多鄉鎮市，並與人口第一的頭份市串聯成「雙子城」，目前人口已跨越九萬大關，竹南鎮公所昨熱鬧慶祝，並為設籍第九萬名鎮民送上幸運禮。竹南鎮公所也說，設籍竹南鎮第九萬名、九萬○一名為雙胞胎，可說是雙喜臨門。

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與頭份成雙子城 穩健成長

苗栗市目前人口約八萬六千多人，由老大淪為「老三」；市長余文忠受訪表示，將朝多面向建構苗栗市未來，盼吸引人口回流。

竹南鎮公所昨舉辦人口突破九萬慶祝活動，除送上價值九千元幸運禮給第九萬名鎮民，第九萬○一名及八萬九千九百九十九名的鎮民也獲得禮物，公所亦指出，目前於竹南鎮公所粉絲專頁舉辦線上抽獎活動，分享喜悅。

竹南鎮公所表示，巧合的是設籍第九萬名、第九萬○一名為張姓女雙胞胎，兩人出生竹南，由於就學原因遷籍而後又遷入，可謂是雙喜臨門。第八萬九千九百九十九名設籍的傅姓鎮民，原籍為頭份市，孝順的他為照顧母親遷來竹南鎮，此次由母親代表出席領獎。

竹南鎮長方進興指出，隨著竹南鎮人口數字突破九萬大關，這不僅代表竹南在人口規模上的穩健增長，更象徵著這座城市的繁榮與發展。

竹南鎮與鄰近的頭份市獲得不少資源，除各興建全民運動館、頭份親子館以及竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程，目前頭份與竹南已占苗栗縣約五分之二的人口，若加上與頭份、竹南屬於同生活圈的造橋、三灣、南庄等鄉鎮市，人口甚至逼近苗栗縣一半。

苗市辦公辦都更 盼企業進駐

余文忠則表示，目前已針對北苗、南苗政府機關用地辦理公辦都更，希望將北苗打造成住商混合大樓區域，期望企業可進駐促進經濟發展；南苗則興建青年住宅並改善市場，改造南苗市場，讓年輕人願意返鄉接手，青年住宅也能減輕年輕人負擔；同時，將持續推進位於信邦電子苗栗廠後方工業區，盼增加就業機會。

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