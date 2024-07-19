第2期優化兒童醫療照護 拍板4年135億

行政院拍版4年投入135億元，實施第2期優化兒童醫療照護計畫。情境照。 （圖取自shutterstock）

2024/07/19 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨日通過第二期「二○二五至二○二八年優化兒童醫療照護計畫」，擬四年投入一三五億元，除提供兒童發展篩檢服務，並納入嬰幼口腔照護、兒童事故傷害防制、兒童肥胖防治等照護，也將強化新生兒、兒童癌症、兒童重難症及兒童遺傳等四大領域人力培訓與留任。

納入口腔照護、事故傷害防制、肥胖防治

衛福部表示，二○二○年實施第一期「二○二一至二○二四年優化兒童醫療照護計畫」，三層布建兒童醫療照護網絡，為持續推動優化，延續辦理第二期，從二○二五至二○二八年，進一步精進周產期及兒童緊急醫療重點醫院分級制度，提升兒童醫療專業人力照護量能，與促進人力留任，也將納入更全面兒童健康照護服務，預計四年投入一三五億元。

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強化重難罕症4大領域人力培訓留任

第二期計畫在核心醫院部分，以強化兒童重難症醫療照護資源整合與協調為主，聚焦於重難罕症醫療照護及醫事人力訓練任務，精進相關照護人才培育。

另為因應兒科照護人力日趨不足現況，衛福部指出，將強化兒童重難罕症四大領域（新生兒、兒童癌症、兒童重難症及兒童遺傳）的人力培訓與留任，以提升照護量能與醫療品質。

重點醫院部分，以完備從周產期到新生兒、兒童的醫療連續性照護為目標，規劃重點醫院分級制度，依醫院周產期及兒科急重症加護醫療能力與量能，獎勵其維運並提升醫療照護品質，並持續辦理周產期高風險孕產婦兒追蹤關懷、極低及低出生體重兒的居家照護等。

在基層醫療部分，衛福部強調，將落實與強化以兒童為中心的初級照護與健康管理，逐步擴大幼兒專責醫師制度照護範圍，新生兒要全數納入，藉由醫療與公共衛生及社福等體系連結，提升幼兒整體健康照護。

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