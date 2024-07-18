為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大稻埕夏日節 煙火秀點亮夜空

大稻埕夏日節活動昨起跑。（記者王藝菘攝）

大稻埕夏日節活動昨起跑。（記者王藝菘攝）

2024/07/18 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕「二○二四大稻埕夏日節」斥資一二一五萬，首場「躍動台北」主題煙火秀昨起跑，以多種煙火組合持續三百秒，點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空，觀傳局估現場共湧入六．六萬人次。

今年大稻埕夏日節昨於大稻埕碼頭、延平河濱公園舉辦煙火啟動儀式，首場「躍動台北」主題煙火秀，在大稻埕夜空施放三百秒，透過快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火等組合，展現台北城市的活力律動，觀傳局估計現場湧入六．六萬人次。

因人潮眾多且逢下班潮，市民大道一帶出現交通壅塞狀況。去年大稻埕夏日節就因人潮壅塞挨批，觀傳局指出，今年整體活動預算為一二一五萬，煙火秀場次由八場縮減為四場，並將週間煙火秒數由一八○秒延長為三百秒，為降低對活動場域周邊交通影響，今年將煙火施放時間提前至晚間八時，並加派警力及義交加強疏導。

北市警局交通大隊表示，此次共使用五百名警義交人力，勤務期間採「分時分段、彈性機動」管制方式，由轄區大同分局派員在中華路、忠孝西路口，統一操燈並進行南北向、東西向車流輪放指揮，希望減少尖峰時間交通衝擊。觀傳局指出，七月廿四日、卅一日都分別有一場週三主題煙火秀，當日晚間七時至九時卅分將於淡三至五號水門實施交通管制，歡迎民眾搭乘大眾交通運輸前往。

大稻埕夏日節首場「躍動台北」主題煙火秀持續三百秒。 （記者王藝菘攝）

大稻埕夏日節首場「躍動台北」主題煙火秀持續三百秒。 （記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播