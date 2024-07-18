嘉義輕軌藍線 民代爭取再延伸

嘉義市府前晚在嘉義縣辦理嘉義輕軌藍線地方說明會。（姜梅紅提供）

2024/07/18 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市向中央爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，已完成可行性研究評估報告，六月廿八日送交通部審議，建請中央規劃及興建事宜。輕軌藍線路線行經嘉市及嘉縣，串聯台鐵嘉義站與高鐵嘉義站，前晚嘉義市交通處在嘉縣舉辦地方說明會，縣議員姜梅紅建議路線延伸至嘉義長庚醫院。

市府交通處長許啟明表示，輕軌藍線計畫依規定應尋求地方議會支持同意及召開地方說明會，目前嘉縣、市議會均已於日前定期會通過支持興建輕軌藍線，取得議會同意函；嘉市於五月底召開地方說明會，前晚在嘉縣創新學院召開說明會，瞭解地方意見。

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經嘉市及嘉縣 串聯台鐵、高鐵

縣府交通處長郭良江說，縣府在不負擔地方自籌款及負責後續營運管理，無影響嘉縣交通及發展前提下，對輕軌藍線樂觀其成；若藍線經中央核定後，對於嘉縣境內的延伸路線，後續將另行規劃。

姜梅紅指出，輕軌藍線主線延伸路線，原本規劃延伸至嘉縣政府，考量運量人流，建議延伸至嘉義長庚醫院；至於未來延伸的整體路網，為促進嘉義沿海觀光，規劃連接高鐵嘉義站至朴子市的紫線，她建議延伸至東石漁人碼頭，另連結縣政中心與馬稠後產業園區的深紫線，建議延伸至蒜頭糖廠。

建請中央辦理綜合規劃及興建

許啟明表示，輕軌藍線跨越嘉義縣、市，連接中央轄管的台鐵嘉義站及高鐵嘉義站，屬高鐵聯外交通，為了全盤性整合縣市轄區及雙鐵，市府代辦輕軌藍線可行性研究評估報告，後續將請交通部鐵道局為輕軌建設主管機關，辦理綜合規劃及興建事宜。

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