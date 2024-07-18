台鐵8月推電子票證回饋 純通勤族最高優惠8折

台鐵公司昨天宣布八月一日起推出「電子票證常客回饋優惠」方案，最高回饋等同票價八折。（台鐵公司提供）

2024/07/18 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕純台鐵通勤族優惠！台鐵公司昨天宣布八月一日起推出「電子票證常客回饋優惠」方案，最高回饋等同票價八折。回饋金在次月第一次乘車後出站「嗶卡」同時會自動加值到電子票證內。

台鐵說明，當月累計搭乘十一次到廿次，次月回饋總花費票價金額十％；廿一次到四十次，次月回饋金十五％；四十一次以上，次月回饋金廿％，等於八折票價。

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除了電子票證回饋金，台鐵公司也同時宣布推出卅日和六十日的電子定期票方案，期間內可無限次數搭乘。台鐵公司營業處營業科科長林秀娟解釋，購買卅日票和六十日票的民眾，購買當下就要設定好搭乘的車站區間，在區間內可無限次搭乘，超過該區間路段則以電子票證價格計算，例如台北到樹林站，買卅日票當下設定好，這段區間各站可無限次搭乘，超過這路段則額外扣費。

根據台鐵公司說明，卅日票以起訖站區間車票價每日兩次計價，約是六折優惠；六十日票約五六折優惠。

八月一日起，旅客可選擇以台鐵熟客卡或現有電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）購買登錄綁定台鐵電子定期票，電子票證每卡每次限定綁定一種月票方案，可搭乘自強號（不含3000型自強號、普悠瑪號、太魯閣號、觀光列車、團體列車等不發售無座位列車）、莒光號及區間車。

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