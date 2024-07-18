北市私幼性侵案延燒！媒體揭露狼師資訊 一個月內訂規則

台北市幼兒園性侵案引發社會關注，行政院長卓榮泰昨表示，法律保護的是「被害人」不是加害人。（記者廖振輝攝）

2024/07/18 05:30

〔記者林志怡、鍾麗華／台北報導〕台北市幼兒園性侵案引發社會關注，針對媒體能否揭露涉案幼兒園名稱與加害人資訊、報導底線為何，也出現爭議。衛福部次長呂建德表示，「兒少權法」已在進行修法，會在一個月內邀請通傳會與相關公會代表進行討論，並在此期間訂定媒體報導規則。

台北市私立「培諾米達信義幼兒園」園長的兒子、教保員毛畯珅涉嫌性侵廿位孩童，外界擔憂媒體因法規無法揭露幼兒園名稱，反讓民眾無法取得資訊、提早防範風險。

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雖衛福部稱這次案件不適用「兒童及少年福利與權益保障法」第六十九條，不得揭露兒少姓名或足以識別身份資訊相關情境，故「媒體可以報導幼兒園名稱沒問題」，但媒體界仍認為相關標準不夠詳盡、難以依循。

呂建德強調，相關條文本意是保護已受害的兒少，並非保護加害人，或要求媒體不得報導，會在一個月內邀請國家通訊傳播委員會、媒體公會代表討論，希望周延法規規範，讓外界有所依循。

應顧慮被害家庭心情處境

保護司副司長郭彩榕也提到，現行條文所規範的例外情境中，對於「行政機關」未有明確規範，會在一個月內訂定報導原則，說明各項媒體關心的機制。但郭也呼籲，媒體要有同理心，「揭露時要想到被害家庭的心情與處境」，嫌疑人罪刑尚未定讞時，民眾也應注意是否有人格權污衊疑慮。

行政院長卓榮泰昨與媒體茶敘時強調，法律保護的是被害人不是加害人。他強調，媒體在報導過程中謹慎小心，並不是不好的事情，但若解釋為「保護加害人」，可能是誤解法律原意。

卓榮泰說，此事引起討論，是因報導過程中，指出被害人的某種特殊身分，讓外界容易比對，這點仍要謹慎小心，「真正保護的是被害人，不要揭露出來的是被害人」。

卓揆：法律保護的是被害人

卓榮泰表示，公權力的伸張非常重要，要保障合法的人民權利，也只有這樣才能讓社會知道善惡間的分際在哪裡。但對於那些加害人，也不是要拿來公審，我們有法律制度，「但沒有一個法律是在保護加害人」。

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