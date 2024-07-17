竹北改善縣政二路 年底完成規劃

竹北市縣政二路人行道寬度不足，又有台電及中華電信電箱占據問題。（記者黃美珠攝）

2024/07/17 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕持續鎖定道路、人行空間進行改善，新竹縣竹北市公所爭取到中央補助，將以六百萬的規劃設計費，修整作為中山高竹北交流道重要聯絡道路之一的縣政二路，計畫北起中山路口，南到興隆路一段，鎖定五個部分規劃改善，年底前完成，以利明年爭取工程款實質施工。

竹北市長鄭朝方說，縣政二路計畫改善的路段北起中山路交岔口處，往南到興隆路一段，全長兩千一百公尺，計畫改善的共有五個部分，分別是既有路面改善、人行步道鋪面改善與更新、既有纜線地下化評估、新增十九座庇護島並規劃十五處左轉車道、設置廿三座交通號誌共桿等。

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鄭朝方說，竹北居住及就業人口不斷攀升，但仍有很多公共建設老化、損壞尚未更新，其中每一個人都會使用到的道路、人行道更是亟待改善。

這次選中縣政二路推動改善，主要是這條道路上的人行道鋪面嚴重破裂受損、銜接不順有高低差外，還有很多台電或是中華電信的電箱占據其上，整體人行道的寬度也不足，所以市公所向國土署提報永續提升人行安全，以「縣政二路人行空間及道路改善工程」為名，獲得中央核定總設計經費六百萬，其中由中央補助四九二萬，剩下公所自籌，粗估總工程款破億，市公所完成設計後會持續向中央爭取經費。

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