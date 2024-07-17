詩人蕭蕭1.2萬冊藏書 捐社頭圖書館

詩人蕭蕭（本名蕭水順）回饋家鄉，捐1.2萬冊藏書給社頭圖書館，圖書館也規劃「蕭蕭書房」專區收藏。（記者陳冠備攝）

2024/07/17 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉立圖書館昨日舉辦一場別開生面捐贈會，詩人蕭蕭（本名蕭水順）將個人著作及藏書逾一萬二千冊捐贈給社頭鄉圖書館，圖書館也規劃「蕭蕭書房」專區收藏，成為創館以來單次捐贈最多書籍的人，也是第一個以捐贈者為名的閱讀專區。蕭蕭表示，讀書能讓窮人翻身，很開心將畢生藏書回饋給家鄉。

館方規劃蕭蕭書房專區收藏

詩人蕭蕭曾任明道大學講座教授，並捐贈大量藏書給學校，校方成立「蕭蕭書房」供閱覽跟保存，但明道大學於七月底退場，這些藏書走向令不少文藝界人士關注，包括國家文學館、縣圖館都表示可收藏，不過蕭蕭認為，應該捐給故鄉—社頭，便聯繫社頭鄉長蕭浚二，雙方理念一拍即合，一萬二千冊藏書保留給社頭圖書館。

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社頭鄉立圖書館昨舉辦「蕭蕭書房」成立記者會，蕭蕭說，他出身社頭農家，小時家境並不富裕，當時學校老師劉明智還幫他繳了三年升學班的補習費，對此一直感恩在心中，並將這分心意回饋給社會，這次共捐贈一萬二千冊，大多是他是在中學、大學教學時所購買的書籍，偏向古典文學、當代文學及他研究範疇。

蕭蕭表示，「讀書能讓窮人翻身」，因為知識就是力量，一直有捐書回饋家鄉念頭，毅然決然全部捐給社頭圖書館，歡迎大家來讀書。

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