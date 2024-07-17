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體驗農夫辛苦 國中生頂烈日插秧

大里區農會昨天舉辦食農教育「作伙插秧趣」體驗，市立大里高中學生下田插秧感受農夫的辛苦。（記者陳建志攝）

大里區農會昨天舉辦食農教育「作伙插秧趣」體驗，市立大里高中學生下田插秧感受農夫的辛苦。（記者陳建志攝）

2024/07/17 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區農會昨天舉辦食農教育「作伙插秧趣」活動，安排市立大里高中國中部的學生下田體驗插秧，插秧前還遵循古禮舉辦「拜田頭」祭天儀式，近卅位師生，赤腳在田中插秧，揮汗彎腰體會「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的道理，並了解機械化耕種的方式，讓同學都說很難得的體驗。

大里農會總幹事賴東陽表示，農會已多次與大里區學校合作舉辦「作伙插秧趣」體驗，讓學生參與農產品從產地到餐桌的過程，並經由了解食物來源，培養年輕學子選擇食物的能力及正確的飲食知識，學到對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

師生在百大青農林佑俊講解插秧要領後，脫下鞋子走入水田，頂著太陽彎腰插秧，將秧苗整齊插進田中，接著並坐上插秧機，實地觀察機械化耕作和人工的差別。

國一的黃琪茹，因霧峰家中有種香米，從小就幫忙插秧、收割，是少數有下田經驗的學生，覺得可以和同學一起插秧比在家中有趣；下田體驗的國二葛惇尹、卓俊臣則表示，第一次下田體驗插秧，雖然插秧的範圍沒有很大，但在大太陽下彎腰插秧，還要吃力把腳從爛泥中拔出來，可以體會農夫耕種一大片農田的辛苦。

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