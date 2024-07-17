垃圾破袋檢查 5車遭焚化廠退運

垃圾全車被焚化廠退運，台西鄉清潔隊員忍著惡臭一袋袋重新檢查分類。（台西鄉公所提供）

2024/07/17 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為嚴格執行垃圾分類，雲林縣環保局與南亞焚化廠加強進場垃圾檢查，從上週至昨天已有五輛全車遭退運，其中台西鄉公所在臉書PO出清潔隊員忍著高溫、惡臭一袋袋檢查分類照片，提醒民眾即日起收運垃圾將加強破袋檢查，裡面有回收物即拒收。

發現有回收物即拒收

環保局表示，全縣每日垃圾量約三五○公噸，為落實垃圾分類達到垃圾減量目標，縣府透過各種場合宣導垃圾分類，不過經與廿鄉鎮市清潔隊從今年三月至七月隨車破袋檢查，發現高達七成民眾的垃圾中有一件以上的回收物，其中又以廚餘占比最多，其他常見還有紙容器的便當盒、紙杯及寶特瓶、鐵鋁罐、鋁箔包等。

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環保局指出，為讓各清潔隊落實要求民眾執行垃圾分類，該局與南亞焚化廠針對進廠垃圾車隨機抽驗，只要發現垃圾裡有回收物即全車退運。

從上週三（十日）起至昨天已有五鄉鎮五車被退運，包括台西、元長、口湖、麥寮及北港。

環保局說，竹片、木板不能回收，其他紙容器如便當盒、紙碗、紙杯只要經沖洗都可回收，保麗龍不論是生鮮超市裝魚肉的盒子、漢堡盒、包材也可回收，還有瓦斯罐等高壓容器、保特瓶、鐵鋁罐、玻璃、鋁箔包、紙類全都是回收物。

雲林環局要求落實分類

環保局強調，各鄉鎮市持續加強破袋檢查，只要發現有回收物會先勸導、拒收，若未改善將依《廢棄物清理法》開罰，可處一二○○至六○○○元罰鍰。

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