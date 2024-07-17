花東縱谷鳳林遊憩區 轉型露營區10月開放

花東縱谷鳳林遊憩區打造人工湖，營造水岸綠地，夜景幽靜。（縱管處提供）

2024/07/17 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕二○○二年取得開發許可的花東縱谷鳳林遊憩區，閒置廿二年後將首次開放，花東縱谷國家風景區管理處十月十九日舉辦兩天一夜「花東縱谷大露營」，希望營造縱谷最大的露營區，吸引更多觀光客前來花蓮旅遊。

占地四十八公頃的鳳林遊憩區，二○○二年取得開發許可，二○○五年委外經營，但只舉辦過幾次飛行傘比賽，加上獲利不如預期，業者在二○一○年協議中止契約，縱管處雖在二○一六年提出變更開發，從露營區改規劃為四百個房間的度假旅館，但環評委員認為開發強度與先前環評差異太大，應重新辦理環評，隨後整個園區規劃停頓、閒置迄今。

請繼續往下閱讀...

縱管處指出，由於近年國內露營風氣盛行，去年重提變更申請，第一期露營區重新整理營位及修復破損設施，「花東縱谷大露營」將於十月十九至廿日登場，活動項目包括森旅市集、草地音樂會，並邀請在地店家、物產、縱谷好食、手作工藝體驗、特色部落參與，結合氛圍感十足的音樂，打造舒適有品味的園遊會，為露營區開放揭開序幕。

鳳林遊憩區緊鄰台九線，距離鳯林火車站約九公里，目前僅開發三分之一，其餘保持原始林相，營區以「FICC國際露營協會」四星級營地等級規劃，超過六十個營位，各區皆配有炊事亭、淋浴間、公廁等設施，營位規劃專屬流理檯。除了已開發的營區，並引入馬太鞍溪水成為人工湖畔，營造水岸綠地的自然生態環境。

花東縱谷鳳林遊憩區將轉型為露營區。（縱管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法