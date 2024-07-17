基隆公車頻拋錨處長遭拔官 議員批謝國樑卸責

基隆市公車十五日下午在中山區故障。（議員許睿慈提供）

2024/07/17 05:30

近月25起 1週來每日1車故障 謝國樑︰明後2年百餘輛全汰換

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車近來頻傳故障，最近一個月有廿五起拋錨，尤其近一週一日一車拋錨，市府昨天撤換公車處長，多位市議員不滿指出「要換公車，不是換處長」，換處長不能解決問題，反而可能導致管理混亂，要專業管理。諷刺的是，處長換人公車拋錨並未止血，民進黨議員張之豪指出，昨天中午在安樂路二段又有公車拋錨，「真的太誇張，公車拋錨率可能又是全國首創」。

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原產發處長鄭永陽 掌公車處

基隆市公車頻傳拋錨，其中七月十一日傍晚故障公車竟有「手煞車零件」掉出來，嚇壞民眾，議論紛紛。市府隨即撤換公車處長楊華中，由產業發展處長鄭永陽升任，昨天生效。

綠議員籲停止追加電動機車預算

民進黨議員許睿慈表示，謝國樑撤換公車處長的做法，是「推卸責任的行動」，市民期望的是改善公車服務，但貿然撤換人事，無助於解決公車老舊問題。許睿慈也建議市府停止追加電動機車預算，約可省下十六億經費，就有充足預算汰換公車，同時呼籲市府儘速將採購新公車或新電動公車計畫送議會審查，不要打假球。

後續有充電樁、司機等問題

民進黨議員張顥瀚、張之豪表示，前天在中山區、昨天在安樂區都有公車拋錨，真的是一日一車拋錨，謝國樑快速撤換公車處長是閃避政治責任，應向市民道歉。市府說要換電動公車，除了經費龐大外，充電樁、司機配置等才是更大問題。

議員諷謝「鋸箭」 現需專業解決

無黨籍議員陳冠羽和前議員王醒之說，撤換公車處長是愚人愚己的「鋸箭法」，民眾現在需要的是有交通專業的公車處長，提出公車營運改革、提升維修妥善率解決方案。基隆市大眾運輸使用率全國第二，市府已經編列超過十億元電動機車補助經費，更應用預算跟政策回應公車族和司機。

謝國樑昨受訪時強調，他上任基隆市長時，基隆市許多公車的車齡就已經超過十二年，因此在這段期間有一些運轉不順狀況，市府會持續努力。

謝國樑指出，市府與交通部前部長王國材、現任部長李孟諺通力合作，並與議會各黨派議員溝通好，在二○二五年及二○二六年陸續將一百多輛老舊公車全數汰換為電動低底盤公車。

基隆市公車昨天中午在安樂路二段拋錨。（議員張之豪提供）

七月十一日在基隆中正區公所附近拋錨公車，手煞車零件掉出來。（議員張顥瀚提供）

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