北捷休息室見毒品 議員建議定期藥檢

2024/07/17 05:30

拾獲裝毒零錢包未立即報警 北捷︰無法一眼判定 層層通報

〔記者林承鴻、詹湘淇／台北報導〕台北捷運南勢角車班休息室本月四日被發現裝有大麻草與搖頭丸、玻璃球的零錢包，警方溯源偵辦中。台北市議員秦慧珠表示，此案顯示台北捷運公司現行內部管理制度存在漏洞，儘管涉案司機員尿液檢查毒品反應為陰性，仍應採檢毛髮等其他樣本，做更精確的檢查，更建議北捷應每月定期對所有員工進行藥物檢測。北捷回應，對行車人員訂有嚴格管理機制，有定期體檢驗尿及不定期的尿液抽檢。

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秦慧珠促立即檢討內部管理漏洞

北捷第一時間發現裝有毒品的零錢包卻未立刻報警引發各界批評，北捷表示，四日晚上十時十五分，值班主管查看在休息室撿到的遺失物，從外觀看覺得不太尋常，由於第一時間無法立刻確認是否為毒品，當天深夜先通報上級主管，隔日上午主管到班後同樣因無法一眼就判定是否為毒品，再向上通報，並立即尋求醫院協助確認。

北捷表示，零錢包內容物經醫院判定疑似為毒品後，即通報政風處並同步詢問使用空間同仁，完成初步查證後報警處理，並全力配合調查。北捷強調，毒品並非日常會接觸到的物品，需要時間及尋求專業機構協助查證，在獲知第一時間即向當事人採集尿液送檢，毒品反應為陰性。

秦慧珠表示，北捷應針對管理漏洞立即進行內部檢討並完善機制，若有員工在工作中發現可疑物品，應立即向警方報案並通報相關部門嚴加調查，若未依規定通報，應予以嚴厲處分，建議北捷應每月定期對所有員工進行藥物檢測，嚴加防範員工吸毒等不當行為。

北捷︰行車員定期體檢、隨機驗尿

北捷表示，對於行車人員訂有嚴格管理機制，每年除定期體檢，亦有不定期、隨機的尿液抽檢，確保行車安全，北捷已提供相關錄影資料，靜待警方釐清事實真相，並秉持毋枉毋縱精神，若查證屬實，將以最嚴厲方式處置。至於外界對處理過程中的各項建議及指教，北捷將檢討有無精進空間。

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