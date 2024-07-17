台南暢遊古蹟景點 20日起可用「文化幣」

文化幣可暢遊古蹟，還可購買限定商品「成功洋芋片」。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/17 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化幣可以暢遊台南古蹟，還能把古蹟限定商品「成功洋芋片」帶回家！搶攻青少年暑期旅遊市場，台南古蹟景點將於廿日起加入文化幣使用行列，拉攏青少年的一二○○元在台南「逛滿買滿」。

「成功洋芋片」限定商品 也能使用

現行文化幣政策，年齡十六至廿二歲，每人發放一二○○點文化幣，等同新台幣一二○○元。台南必訪古蹟赤嵌樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館，廿日起都可使用文化幣，享受多樣古蹟限定好食，亦可走訪經典歷史現場。

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文化局表示，因為這些台南古蹟景點為市府直營，中央希望文化幣能夠多讓給私部門，加上之前還沒升級文化幣需要的硬體設備，所以沒有申請文化幣使用。現在已申請自七月廿日起不僅古蹟景點的入場票券適用，還包括景點內的展售部、延平郡王祠和愛國婦人會館這二處景點也都可使用文化幣。

古蹟入場票券 運用臺南四○○主視覺

今年適逢「臺南四○○」，古蹟入場票券特別運用四○○主視覺設計，融合古蹟的建築輪廓，充分體現古蹟的歷史與傳承，是台南之行的完美紀念，值得限量珍藏。此外，台南文化推廣的特有品牌，包含「成功洋芋片」、「至聖點心麵」、「八家將乖乖」、「媽祖賜芙」等熱賣休閒食品及在地文創紀念品等，都是台南古蹟限定獨賣商品。

赤嵌樓全新策展 億載金城有新面貌

文化局表示，台南擁有廿一處國定古蹟，數量為全國之冠，此次將台南各古蹟景點納入適用文化幣，搭配赤嵌樓文昌閣闊別多年的全新策展，還有即將以全新面貌亮相的億載金城，八月底就要開幕的台灣文博會，好吃好玩又充滿知識重量，值得帶著文化幣來好多趟台南。

台南古蹟景點將於廿日起加入文化幣使用行列。（文化局提供）

台南古蹟門票加入文化幣適用行列。圖為安平古堡。（記者洪瑞琴攝）

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