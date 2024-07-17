機車駕訓優於自學 降低肇事、違規風險

新北機車考照練習場

2024/07/17 05:30

記者黃子暘／專題報導

暑假是考機車駕照的旺季，交通部二○一九年起針對普通重型機車（簡稱機車）推動駕訓班補助，報名並成功考照可領取一千三百元，新北市府再加碼補助一千三百元，加總最高補助二千六百元，課程包括最新法規、考照關卡、防禦駕駛訓練，根據統計，參加駕訓班者的違規或肇事風險都比未受訓者低。

34歲以下考照人數較多

公路局台北區監理所駕駛人管理科長謝君毅表示，新北市府加碼補助一千三百元，限額兩千名，凡報名新北市機車駕訓班成功考照者即可領取補助；自今年四月一日起至六月卅日，已有一二三二人申請，其中以十九至廿四歲、廿五歲至卅四歲這兩個年齡層為最大宗，占總申請名額八十二％。此外，公路局每年提供全國四萬個名額，今年補助時間到十一月卅日，台北所（含宜蘭、花蓮站）分配到七千二百個名額，目前尚有名額可供申請。

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部分年輕人認為，學騎機車「自己借車練就好」，參加駕訓班浪費時間和金錢。謝君毅說，民眾機車考照多數是自學，而駕訓班有三大重點，學科面教導學員最新交通法規，實務面訓練考照的九個關卡，也會提供防禦駕駛訓練，教導煞車、油門、轉彎、方向燈等駕駛技巧。

公路局曾經委託國立陽明交通大學進行政策成效分析，根據二○一九年至二○二○年統計資料，參加機車駕訓班考照者，可延長取得駕照後未發生違規及肇事騎乘時間，同時降低取得駕照後違規風險卅二％、肇事風險廿％；去年參加機車駕訓班考照者比未受訓者降低違規風險五十九％、肇事風險卅六％。

謝君毅說，監理機關每月都會查核轄內駕訓班，民眾受訓時簽訂契約，會載明各項目提供多少授課時數、學費及訓練費用等，如駕訓班未依契約授課，民眾可要求補正，監理機關也會加強督導查核。費用方面，機車駕訓班平均收費二千八百元至三千七百元，此為全國一致規定，目前新北市有十一家駕訓班辦理機車駕訓。

22處機車考照練習場

新北市交通局交通安全科長林碧芬指出，明年是否續辦加碼補助，將視今年辦理狀況而定，目前新北市共有廿二處機車考照練習場（含三處監理所站），開放時間為早上九點至晚間十點，因應近期炎熱高溫，將研議提早開放；若有面積足夠的適當空間，也將考慮增設練習場。

據研究統計，參加駕訓班者的違規、肇事風險都比未受訓者低。圖為民眾在駕訓班受訓情況。（台北區監理所提供）

實務面訓練考照的九個關卡，也會提供防禦駕駛訓練，教導煞車、油門、轉彎、方向燈等駕駛技巧。（台北區監理所提供）

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