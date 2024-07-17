旗津風箏節7/20登場 渡輪班次加密

二○二四旗津風箏節有各式主題風箏展演。（觀光局提供）

2024/07/17 05:30

過港隧道、風車公園以北、貝殼館以北、廟前路 將彈性交管

〔記者葛祐豪／高雄報導〕旗津風箏節將於週末（廿日）登場，預估將湧入數萬遊客，市府將實施四階段彈性交通管制，呼籲民眾搭乘渡輪前往。

請繼續往下閱讀...

連續兩週六、日舉行 估遊客數萬

「旗津風箏節暨氣墊水樂園」活動，從七月廿日起連續兩週的星期六、日登場，首週「海洋派對」主題風箏展演，由十二米高雄熊領軍，帶領鯨魚、魟魚、章魚、螃蟹等海洋生物遨遊旗津天空；第二週「旗津玩很大」主題風箏展演，有多樣大型軟體風箏；傍晚開始還有佛光山寺的祥龍燈及夜光風箏、雙週日晚上則有精彩的火舞表演。

觀光局表示，為了讓小朋友清涼一夏，今年的氣墊水樂園將黃色小鴨展期最受歡迎的黃色球池，變身為戲水球池，更延長氣墊水樂園活動時間至晚上八點。

為避免過多車流湧入旗津而壅塞，廿日起連續兩週的六、日，將視車流及旗津停車位狀況，實施四階段彈性交管，管制點分別為過港隧道、風車公園以北、貝殼館以北、廟前路；至於離場車流疏導，則規劃踩風大道（污水處理廠至旗津一路段）機動開放南下小客車單行疏導措施。

區內有定點接駁 再轉乘渡輪前往

交通局指出，活動期間旗津渡輪班次將加密，也會於旗津區內安排定點接駁服務，民眾可搭乘捷運至橘線O1哈瑪星站，或搭輕軌至C14哈瑪星出站，前往鼓山輪渡站，再轉乘渡輪抵達旗津輪渡站，步行至活動會場。

為降低遊客候船時間，活動期間旗津渡輪將比照連假，實施燃油機車登船管制，週六、日上午十一點至晚間七點，管制一般遊客騎乘的燃油機車上船（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法